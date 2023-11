Garante dei detenuti. Il bando

Garante dei detenuti: aperto il bando per presentare le candidature. C’è tempo fino al 15 novembre. Pubblicato il bando per presentare le candidature per la nomina del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale. "Una figura – dichiara l’assessore alla pari opportunità Gabriella Porcaro (foto) - istituita dal Consiglio Comunale per tutelare la vita delle persone che si trovano ristrette all’interno degli Istituti di pena affinché non si sentano invisibili e lese nella propria dignità, ma siano inserite in percorsi di graduale recupero mediante il riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione. La figura del Garante costituisce il riconoscimento di come le persone private della libertà personale siano parte integrante della cittadinanza, siano riconosciuti titolari di molteplici diritti fra cui quello della partecipazione alla comunità locale attraverso politiche di integrazione, di promozione delle relazioni tra società dei detenuti e società dei liberi per rendere effettivo il principio costituzionale del reinserimento sociale. Il carcere non è uno spazio estraneo alla comunità ma un luogo dove le vite devono poter cambiare, ripartire e ricominciare. Il Garante dovrà preservare l’incolumità e garantire i diritti dei detenuti e assicurare un costante dialogo con le istituzioni, le associazioni e gli altri soggetti coinvolti nel mondo penitenziario. E’ infatti interesse dell’intera comunità che i detenuti siano riabilitati nel tessuto sociale al fine di ridurre il tasso di recidiva". E’ possibile presentare domanda tramite Pec scrivendo a [email protected] o consegnandola a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.