Galilei, luglio da record. Miglior mese di sempre

Luglio è il miglior mese di sempre per traffico passeggeri dall’Aeroporto di Pisa. È un record storico, quello del Sistema Aeroportuale Toscano (Sat) per il quale luglio 2024 è il mese con il maggior numero di passeggeri complessivamente transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa. Con quasi 1 milione di passeggeri (per la precisione 999,9 mila passeggeri) il Sat registra una crescita del 5,5% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo risultato è stato determinato dalla crescita del numero dei voli passeggeri commerciali (+1,4%) e dal tasso di riempimento dei voli di linea (load factor) che ha raggiunto l’88,1%, con un aumento di 1,9 punti percentuali. Nello specifico, l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha registrato a luglio il miglior mese di sempre in termini di traffico passeggeri: 650mila persone sono infatti transitate dallo scalo pisano.

Una crescita del +7,0% rispetto allo stesso mese del 2023. Il risultato, secondo Toscana Aeroporti, è scaturito dal miglioramento del numero dei voli passeggeri commerciali (+4,6%) e del load factor che si attesta al 90,3% (+1,1 punti percentuali rispetto allo scorso anno). In crescita nel mese sia il traffico internazionale (+7,2%) che quello domestico (+6,3%). Le mete preferite di luglio 2024 sono state Londra, Tirana, Palermo, Parigi e Catania.

Con questi risultati, l’aeroporto di Pisa raggiunge il suo massimo storico di passeggeri complessivi transitati nei primi sette mesi dell’anno, toccando quota 3,1 milioni e segnando un +9,0% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un risultato che, insieme ai numeri di Firenze (2 milioni di passeggeri, +18,1%) ha permesso al Sistema Aeroportuale Toscano di raggiungere l’importante traguardo di 5 milioni di passeggeri che sono passati per gli scali di Pisa e Firenze nella prima metà del 2024. Dagli aeroporti toscani sono infatti transitate 5,1 milioni persone +12,4% rispetto a luglio 2023.

Positivi anche i dati del capoluogo regionale, che a luglio ha accolto 350mila passeggeri arrivati all’Aeroporto Amerigo Vespucci, segnando un +2,8% se paragonato all’anno scorso.

Anche in questo caso è stato stabilito un nuovo primato mensile. Rispetto al Galilei di Pisa, il risultato fiorentino è dovuto principalmente al miglioramento del tasso di riempimento degli aeromobili, che ha raggiunto l’84,3% (+3 punti percentuali), compensando ampiamente la flessione del 2,4% nel numero di voli passeggeri commerciali. Il traffico internazionale continua a guidare la crescita con un aumento del 3,5%, mentre il traffico nazionale è sostanzialmente in linea (-0,4%) con lo scorso anno. Le destinazioni più gettonate collegate da voli di linea sono state Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Barcellona.