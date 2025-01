Fondazione Ant e assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici

Pisa, 16 gennaio 2025 - Fondazione Ant, ente che dal 1978 si occupa di assistenza domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica, ha aperto una delegazione a Pisa, su iniziativa del volontario e delegato Pietro Augello.

L’operato di Ant si basa sul principio dell’Eubiosia (dal greco, eu/bene - bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia. Da questo valore nascono le attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica, rese possibili in tante aree di Italia principalmente dalle donazioni di aziende e privati.

La delegazione di Pisa di Fondazione Ant è già da tempo impegnata nella raccolta fondi che ha sin qui permesso l'organizzazione di visite gratuite aperte alla cittadinanza per la diagnosi precoce di diverse patologie. Tra i progetti che si vorrebbero attivare nel prossimo futuro c'è anche il servizio di assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Si tratta di un servizio essenziale nel processo del ‘prendersi cura’ alla persona, e più in generale alla sua rete di relazioni, per la migliore qualità di vita possibile.

Un obiettivo sicuramente ambizioso attorno al quale la Delegazione ANT chiama a raccolta privati e aziende del territorio pisano: ogni euro donato potrà contribuire alla realizzazione di un progetto a beneficio della comunità perché, citando il fondatore di ANT prof Pannuti, "il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti". Per informazioni su come sostenere ANT a Pisa è possibile contattare il Delegato Pietro Augello che risponde all’indirizzo [email protected].