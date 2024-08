Festa di fine estate pirotecnica. Fuochi artificiali da 41mila euro

Fine dell’estate col botto. E’ stato approvato l’atto con cui si dà il via libera ai botti di fine estate sul nostro lungomare. Per la cifra di 16mila euro, i villeggianti sul litorale pisano, potranno ammirare lo spettacolo pirotecnico che si terrà l’8 settembre. L’evento verrà realizzato nei pressi di piazza Gorgona e potrà subire uno slittamento in caso di maltempo. Qualora le condizioni meteorologiche fossero tali da non consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in totale sicurezza, nessun problema perché verrà riproposto il medesimo evento il giorno 14 settembre. I provvedimenti temporanei alla circolazione vanno dalle 18.30 del giorno 08 settembre fino alle una. Le modifiche al traffico coinvolgeranno Via Repubblica Pisana, piazza Gorgona lato mare, piazza Sardegna lato mare e via Padre Agostino da Montefeltro. Si prevede anche la sospensione della pista ciclabile e divieto di circolazione dei velocipedi e veicoli assimilati (monopattini). I velocipedi però, potranno essere condotti a mano se non di intralcio e pericolo alla circolazione dei pedoni.

Nello stesso atto che dà il via libera economico e tecnico allo spettacolo pirotecnico, si fa riferimento anche a quello previsto come ogni anno il 31 dicembre dal Ponte di Mezzo per un importo di 18mila euro. Quindi, almeno a livello di atti firmati, ci saranno i fuochi per l’ultima notte dell’anno. Insomma, rimanere col naso all’insù per ammirare i fuochi d’artificio estivi ed invernali, costerà un po’ di più di 41mila euro con iva inclusa, e a guadagnarsi questa cifra è una ditta specializzata di Rovigo. A quella cifra, lo spettacolo è assicurato.

Carlo Venturini