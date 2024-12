Ferrante sul treno di Fossi. Noi "Pendolari in attesa"

"Ho partecipato al viaggio che il segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi, sta facendo nella realtà del trasporto ferroviario regionale. Nel tratto fino a Pisa abbiamo avuto modo di confermare al segretario (salito a Signa e diretto all’Elba) l’importanza del quadruplicamento della linea ferroviaria fra Pisa e Firenze, per connettere più rapidamente la costa con il capoluogo e l’alta velocità e per trasformare l’attuale linea nella metropolitana di superficie da Pisa a Pontedera".

A dirlo è il segretario cittadino del Pd pisano, Andrea Ferrante, che nei giorni scorsi insieme al sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, ha partecipato al viaggio che Emiliano Fossi, sta facendo nella realtà del trasporto ferroviario regionale. La campagna del Pd si chiama "Pendolari in attesa. Ci vediamo in stazione", e ha l’obiettivo di raccogliere e documentare i disagi di lavoratori e pendolari sulle ferrovie toscane.

"Quella linea – ha spiegato Ferrante riferendosi al collegamento con Firenze -, è capace di connettere e integrare fino in fondo i nostri territori, facilitando sviluppo e mobilità sostenibili".

Inoltre, ha sottolineato che l’iniziativa di Fossi "è importante, innanzitutto per la sua valenza simbolica, che indica l’attenzione del Pd per il problema del trasporto pubblico e in particolare di quello ferroviario molto sentito dai tanti che ogni giorno devono spostarsi per lavoro o per studio". Secondo Ferrante, "questa concreta presenza nei treni dei pendolari, però, è anche uno strumento pragmatico di conoscenza della realtà dei nostri treni e delle condizioni del nostro territorio e della sua società: un modo molto efficace per toccare con mano la realtà". Un investimento, quello del quadruplicamento, che sempre secondo il segretario dem di Pisa, "si conferma come decisivo per la città e il suo territorio. È necessaria – ha concluso -, un’iniziativa dell’amministrazione comunale e della Regione verso il governo affinché finanzi finalmente uno studio di fattibilità dell’opera. Il ministro Salvini deve essere sollecitato, anche dagli esponenti del suo partito a cominciare da Edoardo Ziello, Susanna Ceccardi e il sindaco di Pisa Michele Conti, ad assicurare l’impegno dell’esecutivo, che oggi latita".

