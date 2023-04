Fermato al posto di controllo: in auto con sfollagente e forbici

Sabato sera intorno alle 20 una pattuglia delle Volanti che stava effettuando un controllo di routine in via Emilia a Ospealetto ha fermato un automobilista di 38 anni che ha subito mostrato segni di nervosismo. Perquisits la vettura, gli agenti hanno scovato al suo interno uno sfollagente telescopico, un taglierino, un paio di forbici, un tubo rigido del tutto simile ad un altro sfollagente. Tutto l’armamentario è stato sequestrato mentre l’uomo, che ha all’attivo vari precedenti per reati contro il patrimonio e porto illegale di armi, è stato accompagnato in questura e denunciato alla Procuraa per il reato di porto illegale di armi bianche e di oggetti atti ad offendere. L’uomo ha provato ad accampare una serie di scuse, asserendo di avere quell’armamentario con sé come difesa da eventuali aggressioni. I poliziotti, visti i precedenti e giudicata la pericolosità sociale, lo hanno segnalato alla Divisione Polizia Anticrimine , per ozione di una misura di prevenzione da parte del Questore.