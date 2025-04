Fdi, D’Agostini leader: "E’ una scelta unitaria"

Sarà Andrea D’Agostini, avvocato e vicepresidente della Port Authority di Pisa il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia che verrà eletto oggi al termine del congresso unitario del partito, grazie a un’intesa tra le diverse componenti dei meloniani che porterà il capogruppo in consiglio comunale, Maurizio Nerini, ad affiancarlo nel ruolo di vice coordinatore. Per raggiungere l’accordo unitario è stato però necessario prendersi qualche giorno di tempo in più, visto che inizialmente il congresso era stato programmato per fine mese. Ora però la quadra è stata trovata e ora il partito mette nel mirino le prossime sfide elettorali. "Rafforzare il partito - spiega una nota di Fdi - per rafforzare la maggioranza e rafforzare la città. Sono questi gli stimoli principali che hanno guidato il dibattito precedente al congresso comunale di Pisa e che ci porteranno ad eleggere unanimemente il nuovo coordinatore comunale cittadino. La candidatura di D’Agostini è stata condivisa da tutte le anime del partito a partire dal coordinatore uscente Diego Petrucci (nella foto), che aveva da tempo manifestato la volontà di non candidarsi, al vicesindaco Raffaele Latrofa, gli assessori Giulia Gambini e Filippo Bedini e il capogruppo Maurizio Nerini e il coordinatore provinciale Serena Bulleri". Una scelta, condivisa, prosegue la nota del principale partito del centrodestra, "che dà ancora più forza a Fratelli d’Italia a Pisa, confermando la fiducia negli assessori espressione del partito e nel gruppo in consiglio comunale e che conseguentemente rafforza la maggioranza e la città: abbiamo davanti sfide importanti, a partire dalle prossime elezioni regionali, ma ancora di più come città, ed è giusto viverle con condivisione e unità".