Educazione alimentare con i bambini

I bambini di Pisa sono invitati lunedì sotto le Logge di Banchi per un’iniziativa dedicata alla promozione di una sana educazione alimentare. Oltre al cibo, infatti, saranno presenti stand informativi, di misurazione, un’area dove i bambini potranno fare giochi a tema alimentazione, alle 17 interventi di esperti in tema di corretta alimentazione. "Si tratta di un’occasione veramente importante per parlare di sana educazione alimentare - ha commentato l’assessore ai servizi educativi Riccardo Buscemi. - Un momento di confronto utile per gli operatori, Comune e azienda Usl ma anche famiglie per capire come essere più efficaci nell’educare i bambini a mangiare sano. L’evento sarà utile anche ai bambini che sono destinatari del nostro servizio mensa per imparare a nutrirsi bene e a non sprecare il cibo. Ringrazio gli uffici e tutti coloro che hanno curato questa iniziativa". Il focus sarà sugli spuntini quotidiani dei bambini, facendo particolarmente attenzione al corretto apporto nutrizionale di colazioni e merende da fornire ai bimbi in età 3/14 anni, di modo che siano bilanciati con gli altri pasti della giornata compreso il pasto consumato a scuola.

Mario Ferrari