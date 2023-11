Ecografia cutanea, a congresso dermatologi e radiologi

Inaugurato a Pisa il primo congresso della Società Internazionale di Ecografia Cutanea (ISCU), presso il Polo Benedettine dell’Università di Pisa. I più esperti relatori internazionali si sono dati appuntamento a Pisa per illustrare le nuove tecniche di ecografia cutanea, una diagnostica per immagini che negli ultimi anni ha migliorato sostanzialmente la caratterizzazione di numerose malattie cutanee. L’ecografia cutanea è una tecnica non invasiva che consente di identificare con grande precisione le dimensioni anche di tumori cutanei e quindi facilitare successivamente le strategie terapeutiche migliori. Nella UO Dermatologia della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana è attivo un servizio da alcuni anni per questa tipologia di esame e l’alta specializzazione degli strumenti in uso ha visto aumentare la richiesta di prestazioni con pazienti che affluiscono anche da fuori regione. Nel congresso i fondatori della società scientifica ISCU Prof.ssa Valentina Dini, responsabile dello SKINLAB di AOUP dermatologia e la Dr. ssa Teresa Oranges di ospedale Meyer Firenze dermatologia hanno sviluppato vari obiettivi all’interno del gruppo di lavoro internazionale per divulgare al meglio le potenzialità dell’ecografia cutanea ad alta frequenza coinvolgendo medici specialisti in varie branche, quali, dermatologi, radiologi, chirurghi, reumatologi ed odontoiatri. Con la condivisione multidisciplinare delle conoscenze sarà possibile trarre il massimo beneficio dalle nuove frontiere della diagnostica non invasiva per lo studio delle patologie cutanee e delle manifestazioni cutanee di patologie sistemiche.