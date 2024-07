E’ iniziata la demolizione dell’ex ristorante ’Giardino di Poppa’

Sono partiti a Marina di Pisa i lavori di demolizione della struttura e di bonifica dell’area lungo la via Litoranea che ospita l’ex ristorante ‘Giardino di Poppa’. L’area è di proprietà del Comune che in passato l’aveva affidata in concessione alla società, revocandola nel 2021 per inadempimenti del contratto e per realizzazione di opere abusive. I lavori, per l’importo di oltre 40mila euro, sono stati affidati ad una ditta specializzata che si occuperà della demolizione del manufatto, della rimozione e smaltimento dei rifiuti, oltre al ripristino dell’area. "Con il mese di luglio – dichiara il sindaco Michele Conti - verrà portata a termine l’opera di demolizione e di bonifica lungo la litoranea all’inizio dell’abitato di Tirrenia, dove si trova la struttura fatiscente che un tempo ospitava il ristorante. Un intervento che si aggiunge ai molti fatti dall’amministrazione tra cui la rimozione di baracche in zona Calambrone, il recupero dell’area verde ex Ciclilandia a Tirrenia e il restyling delle piazze di Marina, in funzione di una riqualificazione graduale e complessiva del Litorale".