Due mila opere false recuperate. Ora in esposizione

Oltre 2mila opere recuperate. Un’inchiesta del Nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Roma con il supporto, localmente, degli uomini dell’Arma di Pisa che ha consentito il recupero di migliaia di opere d’arte contemporanea false, per il valore di centinaia di milioni di euro. I quadri taroccati sequestrati riproducevano gli stili ed in alcuni casi opere famose di artisti di fama internazionale quali Amedeo Modigliani, Andy Warhol, Banksy, Pablo Picasso, Joan Mirò, Arman, Francis Bacon, Wassily Kandisky, Gustav Klimt, Henry Moore, Haussmann, Tapies, Jean-Paul Riopelle, Twombly, Wilfredo Lam, Marc Chagall, Monet, De Chirico, Giacometti, Aubertin, Mituraj, Afro, Boccioni, Paul Klee, Van Gogh, Jean-Michel Basquiat, Vasarely, Pollock, Haring, Hopper, Death Nyc, Renato Guttuso e Salvador Dalì. Lunedì l’operazione sarà presentata in procura, dopodiché saranno esposte (fino al 15) le opere pisane recuperate all’Archivio di Stato.