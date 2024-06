Dopo i disagi torna operativo il "Galilei"

È tutto tornato alla normalità all’Aeroporto di Pisa dopo il temporale fortissimo e inatteso che ha creato problemi in città e disagi allo scalo pisano con acqua che usciva dalle pareti e dai tetti nella giornata di domenica scorsa. I problemi sono iniziati nel pomeriggio, quando il fortissimo temporale ha provocato allagamenti nell’aeroporto. Ha iniziato a piovere dal soffitto all’interno del bar che si trova a pochi passi dagli arrivi.

Alcuni video sul web e girati con i telefonini mostravano forti infiltrazioni d’acqua all’interno della galleria commerciale e provenienti dalla copertura. Le immagini, condivise sui social media, hanno rapidamente fatto il giro della rete, suscitando preoccupazione tra i cittadini e i passeggeri in arrivo e in partenza. Molti hanno espresso il loro sconcerto per la situazione inaspettata, sottolineando la necessità di interventi strutturali per prevenire simili episodi in futuro. L’aereostazione, assicurano da Toscana Aeroporti, è tornata operativa e tutti i servizi sono stati ripristinati. In un giorno come quello di domenica, in cui, tra partenze e arrivi, i passeggeri sono stati migliaia, l’operatività dello scalo aeroportuale del "Galilei" era infatti stata compromessa. Cinque voli erano stati dirottati su altri scali. Si è trattato di quattro voli Ryanair e uno EasyJet, fatti atterrare a Roma, Torino e Rimini. Per garantire che i passeggeri potessero raggiungere Pisa, sono stati organizzati dei pullman messi a disposizione dei viaggiatori. Il personale di Toscana Aeroporti ha lavorato incessantemente per garantire un rapido ritorno alla regolarità del traffico. Sono stati effettuati controlli approfonditi per valutare eventuali danni strutturali e per verificare l’integrità delle installazioni elettriche.

