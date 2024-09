"Dipingendo orti Botanici" alla Cittadella

Sarà inaugurata venerdì, alle ore 17, la mostra d’arte “Dipingendo Orti Botanici” ideata e curata da Giacomo Roberto e in programma fino al 22 settembre al Fortilizio della Cittadella. Contestualmente sarà possibile, nell’orario di apertura, visitare la torre Guelfa. "Stiamo continuando – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini (nella foto) – a mettere a disposizione lo spazio del Fortilizio della Cittadella per le mostre di artisti pisani. In questo caso si tratta di Giacomo Roberto, pittore di Pisa, che oltre a esporre opere proprie mette in mostra anche lavori di altri artisti. Tutto questo si inserisce perfettamente nel percorso portato avanti dall’amministrazione comunale di promuovere artisti locali, affermati o emergenti, e il Fortilizio rappresenta una cornice straordinaria che viene messa a loro disposizione nella città di appartenenza".

Come suggerisce il titolo, i veri protagonisti di questa mostra sono gli Orti Botanici italiani, catturati dagli artisti in tutte le sfumature delle quattro stagioni. Accanto a queste opere anche dipinti che ritraggono parchi e oasi naturali.