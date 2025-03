Crolla muro. Famiglie sfollate a Guardistallo

Cede un muro di contenimento a Guardistallo e sono momenti di grande paura per alcune famiglie che hanno dovuto abbandonare le mura di casa. Le cause sono ancora in fase di accertamento ma non è escluso che la causa del crollo del paramento murario privato, che ieri mattina ha provocato una voragine, stando le verifiche del vigili del Fuoco, di circa 180 mq, sia da ricercare nelle piogge copiose e insistenti che da mesi funestano il territorio della Bassa Valdicecina.

Il muro è crollato ieri mattina, intorno alle 7, in via dei Molini. Il sindaco di Guardistallo Sandro Ceccarelli ha predisposto subito un’ordinanza di allontanamento per le 3 famiglie che vivono nella palazzina dove si è verificato il crollo. Le famiglie, si tratta di 5 persone e un cagnolino, sono state ospitate a spese del Comune in una struttura ricettiva della zona. La palazzina, in base ai primi rilievi effettuati, non presenta lesioni strutturali. Tuttavia, alcune lesioni, da quanto appreso, erano presenti già nel muro di contenimento che ieri ha ceduto.

In via precauzionale, ieri pomeriggio è stato interdetto l’accesso ad un tratto di strada pubblica prospiciente il caseggiato. Il crollo non ha interessato altre vie di accesso pubbliche, né strutture pubbliche. "Dalle prime indagini effettuate sul posto - è quanto sottolinea il sindaco di Guardistallo Sandro Ceccarelli - il muro di cemento, che si è abbassato di circa 50 centimetri, è un terrapieno dove si trova una strada condominiale. Il cedimento dovrebbe essere stato causato dalle piogge, ma sono in corso ulteriori rilievi".

Sul posto, ieri mattina, si sono precipitati i vigili del fuoco, i tecnici del Comune di Guardistallo, tecnici della rete idrica e gas e i carabinieri di Guardistallo. Il crollo ha infatti interessato anche le condotte idriche e del gas.