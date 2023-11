Corse al galoppo. Oggi a San Rossore

Il premio “Gombo”, handicap per cavalli di 3 anni e oltre sulla distanza del doppio chilometro, era la prova di centro del convegno di corse al galoppo ieri a San Rossore. La corsa ha raccolto dieci cavalli al via. Il Gombo non è una località qualsiasi essendo stato un luogo centrale della Tenuta grazie alla presenza dei Lorena e dei Savoia a San Rossore ma lo è anche nelle vicende dell’ippica poiché fu proprio un “premio Gombo” ad aprire, il 3 aprile del 1854, la stagione delle corse a San Rossore. Un’altra corsa di buona dotazione è il premio “Scaletta”, metri 1800 per 2 anni, sette cavalli al via, località oggi sconosciuta ai più poiché non è raggiungibile essendo l’immobile originario ridotto a rudere. Infine, una terza corsa di buona moneta è il premio “Le Lame”, handicap per 3 anni e oltre sulla distanza del doppio chilometro, che vede 12 partenti e sarà collocata come ultima corsa, tris-quarté-quinté. Le Lame sono un’area fondamentale nella geografia della tenuta poiché è la zona umida che consente agli uccelli migratori di nidificare. Purtroppo Le Lame sono oggetto dell’attacco del mare le cui acqua salmastra rischia di inquinare l’area. Poi c’è il premio “Coton Grosso”, metri 2200, nove al via, un sito che fa pendant con i famosi Cotoni utilizzati per l’allenamento dei cavalli in quell’alternarsi di Cotoni e di Lame che costituiscono la geologia di San Rossore conseguente al ritirarsi del mare qualche migliaio di anni fa. Sei corse in programma, si inizia alle 13,14; questi i nostri favoriti. I corsa–Principe di Toni, Viburno, Bad Choice; II-Pisa Secret, Kripton; III-Sunset Lover, Uragano Blu, Truly Believe; IV-Amyntas, Falconetta, Red Bourbon; V–Killer Coffee, Olympic Hero, Estoril; VI-Cochise Kid, Secret Risk, Bagliore.