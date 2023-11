Congresso nazionale Simit (malattie infettive) per la prima volta a Pisa

Per la prima volta a Pisa. Dal 3 al 6 dicembre la Toscana protagonista in tema di lotta alle infezioni con il XXII congresso nazionale Simit-Società italiana di malattie infettive e tropicali. La città della Torre si aprirà a Pisa domenica 3, con i corsi precongressuali al Polo Carmignani (piazza dei Cavalieri, inizio alle 10) e la cerimonia inaugurale (alle 17.15 in Aula magna) con due letture magistrali, una sulle moderne sfide dell’infettivologia del terzo millennio e l’altra su passato, presente e futuro della virologia in era post-pandemica. Il programma scientifico del congresso, che si trasferisce a Firenze (Palazzo degli Affari – Fiera) il 4, 5 e 6 dicembre, prevede sessioni plenarie, sessioni parallele e workshop, che copriranno argomenti come la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle infezioni virali e batteriche, la prevenzione delle infezioni ospedaliere, le malattie trasmesse da vettori e l’immunizzazione. Inoltre, ci saranno sessioni dedicate alla ricerca clinica e alla presentazione di nuove terapie e vaccini. Il comitato scientifico ha selezionato relatori italiani di alto profilo, esperti in vari campi dell’infettivologia, che forniranno una panoramica completa e aggiornata sulle ultime novità scientifiche e cliniche. Verrà dato inoltre ampio spazio ai giovani infettivologi.

Del comitato organizzatore e del comitato di presidenza fa parte Marco Falcone, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Pisa e attuale responsabile dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’Aoup e segretario della Simit, che terrà numerose relazioni mentre il professore Francesco Menichetti, che ha diretto la struttura fino a due anni fa, terrà la prima delle lectio magistralis sopra indicate, a testimonianza del ruolo importante della Scuola pisana di malattie infettive nel panorama nazionale. Partecipano anche altri professionisti Aoup.