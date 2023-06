Coltellata alla compagna Ricercato il fidanzato

Pugno e coltellata alla compagna. E’ successo nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 2:25. Una pattuglia della Squadra volanti della questura è stata chiamata dai clienti, all’esterno di un bar della zona dei Navicelli, per un’aggressione. Sul posto sono arrivati sia i poliziotti che un’ ambulanza, i cui sanitari hanno medicato la donna sul posto. Gli agenti hanno acquisito le informazioni per ricostruire il fatto. La donna, una 46enne pisana già conosciuta, è stata colpita con un pugno al volto, ma aveva anche varie ecchimosi, inoltre aveva una ferita al braccio sinistro, per fortuna non profonda, da coltello. E’ ritenuto responsabile il compagno della signora, un uomo di origine nordafricane (già noto) che ora è ricercato dagli investigatori della Squadra mobile. La Scientifica sta passando al setaccio le immagini delle telecamere.

Altri due gli interventi della polizia. Vari automobilisti di passaggio avevano infatti segnalato un’auto di grossa cilindrata che,

nei pressi della Saint Gobain, era stata vista viaggiare a zig zag. Un pericolo. Gli agenti hanno trovato la macchina con motore e fari accesi all’interno di una stazione di servizio in località Mortellini. Al volante, una donna. Quando è scesa aveva difficoltà a muoversi: è una 38enne originaria dell’Est Europa, residente a Livorno, che ha negato di aver bevuto, nonostante la bottiglia vuota accanto, ma si è anche rifiutata di fare l’alcol test. E’ stata quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza, il mezzo è stato sequestrato; la patente di guida rilasciata dalle autorità del paese di origine è stata ritirata: non è stata ancora convertita, da qui anche la sanzione. Poco prima di mezzanotte, inoltre, in un noto ristorante di Marina, una coppia alterata stava aggredendo alcuni presenti all’esterno. I due, portati in questura, sono stati identificati con difficoltà perché - la ricostruzione - hanno cercato di uscire spintonando e scalciando contro gli agenti. Sono due giovani livornesi che sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso; elevata anche la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta (art. 688 c.p.).

A. C.