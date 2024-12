Coadiutori amministrativi . Per azienda ospedaliera

L’Azienda Ospedaliero - Università Pisana

Ricerca 10 coadiutori amministrativi area del personale di supporto, riservata alle persone con disabilità negli elenchi dll’ufficio collocamento mirato di Pisa

I lavoratori saranno adibiti ad attività amministrative quali la classificazione, l’archiviazione ed il protocollo di atti, l’invio di comunicazioni tramite mail o posta elettronica certificata (pec), smistamento della posta, compilazione di documenti e modulistica con l’applicazione di schemi e procedure predeterminati esistenti nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, operazioni di natura contabile, stesura di testi e note con l’ausilio di sistemi informatici (word ed excel). Il rapportono di lavoro sarà a tempo indeterminato per 36 ore settimanali. Termini domanda: entro e non oltre le 24 del giorno 8 gennaio 2025. Alla domanda di adesione, dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione, essere allegata copia del documento di identità in corso di validità (fonte: InformagiovaniValdera)