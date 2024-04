Cda di Toscana Aeroporti. Entra la rettrice Sabina Nuti. E c’è anche lady Bocelli

di Gabriele Masiero

PISA

La rettrice della Scuola Sant’Anna di Pisa, Sabina Nuti, è a un passo dall’ingresso nel nuovo consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, la società di gestione degli scali di Pisa e Firenze, che uscirà dall’assemblea dei soci del prossimo 29 aprile. Il suo nome, infatti, figura nella lista dei candidati proposti dal socio di maggioranza privata Corporacion America Italia che detiene oltre il 62% delle quote. Insieme a lei fanno parte della lista Antonella Mansi, Marco Carrai, Roberto Naldi, Mariano Andres Mobilia Santi, Stefano Bottai, Veronica Berti, Patrizia Alma Pacini, Ana Cristina Schirinian, Saverio Panerai, Giorgio De Lorenzi, Mirko Romoli Fenu, Luigi Salvadori, Linda Stivala e Claudio Pedrazzani. I soci pubblici hanno presentato una lista di 13 candidati composta da Andrea Barbuti, Maria Serena Vavolo, Claudio Bianchi, Cristina Martelli, Tiziana Vignoli, Serena Bulleri (coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia), Brunella Tarli, Giuseppe Colecchia (ex consigliere comunale della Lega), Gaetano Gennai, Marzia Guardati, Marco Capaccioli, Sandro Francalanci e Alessandra Bruni. Nel risiko delle nomine, stando ai rumors di palazzo, resta fuori il Pd pisano visto che a questo giro i soci pubblici avranno un minor numero di rappresentanti e che l’intesa tra Comune di Pisa e Camera di commercio spianerebbe la strada ad Andrea Barbuti, già presidente del Rotary club Pisa Galilei e da trent’anni manager d’azienda: negli ultimi tempi ha ricoperto ruoli di vertice con incarichi da amministratore delegato in società che si occupano di turismo e ricettività.

Nel board per la compagine pubblica troverà spazio probabilmente anche la fiorentina Maria Serena Vavolo, avvocato vicina al sindaco di Firenze, Dario Nardella. Perdono dunque rappresentanza i dem pisani perché esce Nicoletta De Francesco, che nel board uscente era stata indicata dalla Provincia di Pisa, ma aumenta la rappresentanza territoriale con l’ingresso di Sabina Nuti e le conferme di Stefano Bottai, vicepresidente uscente (che manterrà lo stesso incarico) e di Patrizia Alma Pacini, vicepresidente dell’Unione industriale pisana, che resterà consigliera. I giochi dunque sembrano fatti e il 29 aprile l’assemblea degli azionisti ratificherà le scelte compiute. Il nuovo consiglio di amministrazione, con ogni probabilità, confermerà i vertici societari con Carrai nel ruolo di presidente e Roberto Naldi in quello di amministratore delegato.