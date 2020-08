Marina di Pisa (Pisa), 2 agosto 2020 - Un automobilista 24enne è stato arrestato dai carabinieri a Marina di Pisa per essere fuggito dopo aver causato un incidente con feriti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'auto gidata dal giovane ha tamponato violentemente un altro veicolo in sosta che, a sua volta, ha investito un pedone. Il 24enne ha abbandonato la propria auto ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce, mentre il pedone e le due persone a bordo del veicolo tamponato ricorrevano alle cure mediche. Le ricerche dell’uomo si sono protratte per alcune ore, al termine delle quali i militari sono riusciti a localizzarlo in un’abitazione privata e lo hanno arrestato.

