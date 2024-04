Cascina, Nidi gratis: chiuso il bando di accreditamento delle strutture private

cascina 11 aprile 2024- Si è chiuso il bando pubblico per l’accreditamento delle strutture private a “Nidi gratis” per l’anno educativo 2024/2025. Le famiglie con Isee fino a 35mila euro con bambini e bambine fino a 3 anni potranno fare richiesta di accesso ai benefici regionali “Nidi gratis” dalle 9 del 29 maggio 2024 alle 18 del 27 giugno 2024, con le modalità che saranno indicate nello specifico avviso rivolto alle famiglie. “Lo scorso anno educativo – sottolinea Claudio Loconsole, assessore all’istruzione – oltre 260 tra bambine e bambini del territorio comunale hanno avuto accesso alla misura ‘Nidi gratis’. Un risultato molto importante sotto diversi punti di vista: oltre alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa dei genitori, questa misura è fondamentale dal punto di vista didattico e di crescita dei bimbi che già dalla prima infanzia possono avere più opportunità grazie alle professionalità delle educatrici e degli educatori dei nidi”. Grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la Regione Toscana ha introdotto la gratuità dei nidi d’infanzia per una vasta platea di beneficiari. L’obiettivo è di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie. I nidi rappresentano infatti uno dei pilastri della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa: favoriscono la maggiore partecipazione dei genitori, soprattutto delle donne, al mercato del lavoro riducendo il rischio di povertà durante l’intero arco della vita. Consentono inoltre l’inclusione sociale di tutti i componenti della famiglia e migliorano le opportunità che si presenteranno ai figli. In particolare, lo sconto regionale si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS, fino ad un massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2024 a luglio 2025.