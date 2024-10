Carlo Cottarelli alla Normale per Lions e Ant

Il Delegato di Pisa di Fondazione Ant, Pietro Augello e il Presidente del Lions Pisa Certosa Stefano Sabadini promuovono un interessante evento in programma venerdì 4 ottobre, alle 17.30, a Palazzo del Consiglio dei Dodici in Piazza dei Cavalieri n. 1 a Pisa. "Dialogo con Carlo Cottarelli: “Cosa accade davvero nelle stanze del potere”". L’immagine delle aule parlamentari, in cui avvengono i confronti – o spesso gli scontri – fra maggioranza e opposizione per decidere il futuro del nostro Paese, è certo familiare a ogni cittadino. Non molti, invece, possono affermare di sapere con chiarezza come funzioni il sistema politico italiano e cosa accada realmente nei palazzi del potere.

A raccontarlo, nel suo ultimo progetto editoriale, con ironia e attraverso numerosi aneddoti personali, è Carlo Cottarelli che, oltre ad aver ricoperto per otto mesi la carica di senatore nell’ultima legislatura, dopo le elezioni del 2018 venne incaricato di formare un governo nel corso di una crisi istituzionale senza precedenti. Attingendo alla sua esperienza diretta, Cottarelli esamina lo stato della nostra politica. E racconta per la prima volta in dettaglio quei quattro giorni che lo videro salire al Quirinale più volte nel tentativo di formare un nuovo governo. Sarà attivo un banchetto di Fondazione ANT, organizzato dalla Delegazione di Pisa, per distribuire materiale informativo riguardo le attività svolte in merito alla prevenzione oncologica e all’assistenza domiciliare ai malati di tumore.