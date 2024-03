Calci: riqualificazione di via Roma lato Certosa, investimenti per oltre 300mila euro

Calci 22 marzo 2024- La riqualificazione dell’asse Certosa-Pieve ha compiuto il primo passo e ad inizio Aprile si andrà avanti con altri lavori. In questi giorni, infatti, è stato completato il rinnovo dell’illuminazione pubblica di via Roma, nel tratto compreso fra la Certosa e l’incrocio di via Brogiotti, con interventi sia sulle linee interrate sia sui corpi illuminanti. I nuovi lampioni sono della stessa tipologia di quelli installati non molto tempo fa in via di Madonnoni, al fine di dare uniformità ad un contesto di assoluto pregio architettonico e paesaggistico. Nel frattempo, Acque Spa si è attivata per ammodernare gli allacci fognari e per predisporne eventuali futuri, così da scongiurare interventi invasivi successivi alla riqualificazione. Nei primi giorni di Aprile, dunque, sempre nello stesso tratto, quello compreso fra la locale Stazione dei Carabinieri e le catene della pedonalizzazione del complesso della Certosa, potrà partire la seconda fase dell’intervento di riqualificazione. Sarà la volta del sistema di regimazione delle acque, che verrà razionalizzato e anche implementato con una nuova condotta e nuovi pozzetti di raccolta, e saranno complessivamente migliorati e riqualificati i marciapiedi e le banchine stradali. Infine, a cura del gestore del servizio idrico, l’intero tratto verrà completamente ripavimentato con un materiale di maggior pregio, il "natural pavement". La riqualificazione di questo importante asse viario, di assoluto interesse tanto per i residenti quanto per i turisti, è reso possibile grazie ad investimenti complessivi per oltre 300mila eurO. “Si tratta di un intervento che avrà un impatto rilevante sotto molti aspetti – commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti -: per la sicurezza stradale, per la fruizione pedonale, per la percezione di sicurezza complessiva dei residenti e visitatori dell'area e, non ultimo, per il decoro di questo già di per sé scenografico asse viario, che collega il centro del paese con il complesso della Certosa di Calci, sede di due importanti musei”. “Siamo molto contenti che, nei prossimi mesi – conclude il primo cittadino -, si otterrà un risultato significativo che segna anche il raggiungimento di un preciso impegno preso da questa amministrazione, grazie ad investimenti diretti per circa 120mila euro e di finanziamenti Pnrr per circa 70mila euro. Al tempo stesso, rimane un pizzico di amarezza perché siamo convinti che, se gli anni centrali delle nostre due legislature non fossero stati purtroppo condizionati da due gravi emergenze, l'incendio e la pandemia, certamente avremmo già avviato anche il recupero dell'altro tratto di via Roma, da piazza Garibaldi alla Pieve. Per il quale, giova ricordarlo, abbiamo però intanto già un progetto pronto ed approvato”.