Calci, fa cadere un ciclista e scappa. L'appello: "Chi ha visto qualcosa si faccia avanti"

Pisa, 2 agosto 2022 - "Chi ha visto qualcosa si faccia avanti, è questione di senso civico". Si mantiene alta l'attenzione sulla vicenda del ciclista caduto nella zona di Calci in seguito a una pedata data da un motociclista che gli si era affiancato, dopo uno scambio di battute per questioni di viabilità. "Il fatto accaduto è davvero grave e anche per questo invito chiunque avesse visto qualcosa a farsi vivo con le forze dell'ordine anche in forma anonima", queste le parole del sindaco Massimiliano Ghimenti che rinnova l'appello per rintracciare il colpevole di quella che può definirsi un'aggressione in piena regola. "Le indagini sono già in corso e come Amministrazione Comunale metteremo a disposizione degli inquirenti anche il nostro sistema di videosorveglianza. Faccio anche appello a chi ha compiuto questo gesto a farsi vivo, spinto da una presa di coscienza di quanto provocato, e quindi da senso civico. Ritengo sia un dovere nei confronti di una persona che si trova in ospedale in prognosi ancora riservata, un evento che è successo a Calci, ma che può accadere ovunque, ed è quindi questione di senso civico, anche per coloro che dovessero aver visto qualcosa. Mi rivolgo dunque sia a chi ha compiuto il gesto, sia a tutti coloro che possono produrre un'utile testimonianza: fatevi vivi con le forze dell'ordine" aggiunge il sindaco Ghimenti. "Ringrazio il primo cittadino per essersi unito al nostro appello" aggiunge l'assessora del Comune di Vecchiano Sara Giannotti, moglie del ciclista Luca Moretti, sfortunato protagonista della vicenda. "Quello che è accaduto a Luca poteva accadere a chiunque, ma non deve più accadere anche perché mio marito ha costole e clavicola fratturate, con lesioni interne, ma poteva andare molto, ma molto peggio. Basti pensare se fosse accaduto a una persona più anziana di Luca. Invito ancora una volta chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti: sottolineo che il motociclista in questione aveva già compiuto un paio di manovre azzardate per sorpassare mio marito, all'altezza dei due ponticelli sopra lo Zambra, sulla Provinciale che conduce al Monte Serra. In particolare due automobilisti si sono trovati davanti la moto in questione in due tentativi di sorpasso di Luca. Invito queste persone a rendere la loro testimonianza, in modo da poter avere particolari utili ad identificare il motociclista e la donna che viaggiava con lui".