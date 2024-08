Caccia agli introvabili. Camerieri e aiuto cuoco: "Difficoltà di reperimento"

Resta elevata la discrepanza tra domanda e offerta, soprattutto per settori come commercio, turismo e servizi. Un ‘male’ che attanaglia le attività di tutta Italia, comprese la provincia di Pisa e la vicina Livorno. Così nel pieno della stagione estiva le attività restano scoperte, perché reperire personale è diventato un terno al lotto. A risentirne sono specialmente le attività di ristorazione, servizi di accoglienza e informazione, addetti alle vendite e alla segreteria.

"In un contesto dove le imprese dichiarano difficoltà di reperimento per il 52% delle oltre 8mila assunzioni previste in provincia di Pisa e le oltre 7mila previste in provincia di Livorno nel trimestre luglio-settembre 2024 (dati Unioncamere – Excelsior) si conferma alta l’esigenza di personale qualificato", spiega il direttore generale di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli. "Uno degli aspetti più preoccupanti – sottolinea Daniela Petraglia, titolare del ristorante ‘La Pergoletta’ e presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa – non è solo la carenza di personale, ma a mancare sono altrettante figure qualificate". "Spesso, dunque – aggiunge ancora Petraglia nella sua disamina –, c’è chi si approccia con volontà, ma non è detto che questa sia accompagnata sempre dalla professionalità. Nel mio caso specifico, ho puntato su lavoratori annuali per far fronte alla mancanza di personale stagionale già formato".

Una vera emergenza per gli imprenditori in cerca di soluzioni tempestive e concrete. Proprio per far fronte alla richiesta di manodopera che si fa sempre più stringente nel periodo estivo, le imprese possono trovare un sicuro alleato nell’Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno. "L’Agenzia ha attualmente a disposizione una serie di figure professionali per alcune delle mansioni più richieste", afferma Pieragnoli.

"Si tratta di una risorsa che si è già dimostrata molto importante per gli imprenditori del territorio", aggiunge Daniela Petraglia. Tra i profili proposti dall’Agenzia per il Lavoro figurano baristi, camerieri, impiegati amministrativi, receptionist, barman, banconisti e aiuto-cuoco. Molti dei candidati hanno già maturato notevoli esperienze lavorative nei pubblici esercizi, negozi e strutture ricettive del territorio. In altre parole, sono lavoratori già formati pronti per essere immessi nel mercato del lavoro. "Il mismatch – aggiunge

il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli – tra domanda e offerta resta elevato e la difficoltà di molte aziende a reperire personale qualificato è una vera emergenza a cui dobbiamo dare risposte concrete ed efficaci, L’Agenzia per il Lavoro nasce proprio con questo obiettivo, offrendo alle pmi del territorio servizi di consulenza finalizzati all’individuazione delle risorse più idonee da inserire in azienda, dalla ricerca e selezione del personale all’orientamento".

Per maggiori informazioni contattare l’Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno al 375/5510021 o alla mail [email protected]. Laddove c’è lavoro si spera di trovare anche... lavoratori.