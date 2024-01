Bus, da lunedi le nuove linee per l’asse Pisa-Lungomonte

Da lunedì 8 gennaio Autolinee Toscane attiverà a le nuove linee previste dal contratto stipulato tra azienda e Regione, che interesseranno anche l’area pisana e il territorio di Calci, con modifiche sostanziali nella maggiore frequenza delle corse giornaliere, nei collegamenti con le frazioni alte, senza modificare quanto già previsto per il trasporto scolastico. La modifica del servizio rientra nel progetto di un unico gestore del Tpl regionale, voluto dalla Regione e affidato ad Autolinee Toscane a seguito di una travagliata gara chiusa dopo un contenzioso durato 7 anni. La modifica che entrerà in vigore prevede per l’area pisana la progressiva definizione di un servizio urbano allargato ai comuni limitrofi a Pisa, ossia Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano. Per illustrare ai cittadini le nuove linee, i percorsi previsti e le nuove tabelle orarie, l’amministrazione comunale di Calci ha organizzato un incontro pubblico, ieri pomeriggio in sala consiliare con gli interventi deò Interverranno il sindaco Massimiliano Ghimenti, l’assessore comunale alla mobilità Stefano Tordella, Luca Barsaglini di Autolinee Toscane e Massimo Ferrini di Tages, consulente della Provincia di Pisa per il Tpl.