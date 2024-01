Bonus mamma e bebè. Fino a 1500 euro per ogni nato nel 2023

Per il bonus Mamma e Bebè. È possibile presentare domanda fino alle 23.59 del 25 gennaio. L’agevolazione prevede un contributo fino a 1.500 euro per ogni figlio nato nel 2023, spendibile nelle farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, maternità e bisogni che la famiglia incontra nel momento della nascita di un figlio. Sulla misura sono stati messi a disposizione 100mila euro. I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Pisa al momento della presentazione della domanda.