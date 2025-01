Bollino Azzurro per l’assistenza uro-andrologica

Aoup premiata da Fondazione Onda per i servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico. Cisanello è una delle 156 strutture italiane ad aver ricevuto il Bollino azzurro per l’eccellenza nel trattamento di tumore alla prostata e complicanze postchirurgiche. Era necessario compilare un questionario di 34 domande e a rispondere per Aoup è stato il direttore del Dipartimento oncologico, Gianluca Masi, insieme all’oncologo Luca Galli. La risposta ai quesiti è risultata positiva per la collaborazione con la sanità territoriale in tema di promozione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di un ambulatorio di andrologia pediatrica e dell’adolescenza, di un percorso di diagnosi e cura delle disforie di genere, un ambulatorio per malattie sessualmente trasmissibili. E della sanità ospedaliera pisana è stato lodato postivamente il servizio di vaccinazione Hpv, l’ambulatorio di uro-andrologia, il servizio di chirurgia mininvasiva per le problematiche uro-andrologiche, il percorso di diagnosi e cura dei disturbi dell’infertilità di coppia. Risposta positiva anche per un centro dedicato alla procreazione assistita, un ambulatorio per la sessuologia clinica, un percorso di diagnosi e cura per la disfunzione erettile e dell’incontinenza urinaria maschile, un servizio di urologia funzionale e urodinamica. Ottime notizie anche per il trattamento di casi di tumore alla prostata superiore a 100 all’anno con approccio multidisciplinare, la collaborazione nella gestione dei pazienti con tumore in fase terminale, la formazione, la presenza di trials clinici dedicati, ma anche la collaborazione con associazioni e enti territoriali, un servizio di consulenza psicologica dedicato, uno di chirurgia protesica e uno di follow up dedicato. "Questo riconoscimento - ha detto la coordinatrice aziendale dei Bollini, Federica Marchetti, ritirando la targa (nella foto) - conferma l’impegno di Aoup nel garantire cure di qualità ai pazienti con patologie uro-andrologiche".