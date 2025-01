Si presenta per la firma in caserma con una bici rubata: denunciato per ricettazione

Pisa, 22 gennaio 2025 - Un caso a dir poco singolare alla stazione Carabinieri di Pisa Porta a Mare. Un carabiniere è riuscito a identificare e denunciare un ricettatore che, in modo alquanto incauto, si è presentato presso la caserma su una bicicletta rubata mesi prima.

Il protagonista di questa vicenda è un uomo di 52 anni, di origini straniere e con un trascorso penale, che era obbligato a presentarsi regolarmente alla Polizia Giudiziaria per apporre la firma. Nel pomeriggio di ieri, mentre si trovava in prossimità della caserma per assolvere a tale obbligo, il carabiniere in servizio ha notato un dettaglio che ha scatenato il suo intuito.

La scoperta e l'importanza dell'intuito

La bicicletta parcheggiata nei pressi della stazione corrispondeva infatti alla descrizione di un veicolo segnalato come rubato il dicembre precedente. Il derubato, un farmacista di Pisa, aveva tristemente constatato la sparizione del proprio mezzo davanti al suo esercizio, situato a pochi passi dalla caserma stessa.

Reazione delle forze dell'ordine

L’astuzia del militare nel cogliere particolari apparentemente insignificanti ha permesso di confermare la corrispondenza del mezzo con quello sottratto, portando alla denuncia dell'uomo per il reato di ricettazione. Conosciuto alle forze dell'ordine, l'individuo è stato formalmente deferito.