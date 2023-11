Bartelloni e Bottai protagonisti nel secondo appuntamenti di "Parole a Memoria"

Pisa, 11 novembre 2023 - Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana, Fabrizio Bartelloni e Francesco Bottai tornano a essere protagonisti del festival “Libri lungo le mura” del Comune di Cascina per il secondo appuntamento della loro mini-rassegna “Parole a memoria”. Con la stessa formula che ha contraddistinto il primo incontro, tutto dedicato alla vita artistica dell’ex componente dei Gatti Mézzi, ossia un mix di racconto e digressioni a introdurre le canzoni eseguite dal vivo, i due renderanno omaggio a uno dei maggiori interpreti della canzone d’autore italiana: Francesco de Gregori. “Non abbiamo la pretesa di riassumere cinquant’anni di carriera del Principe, come lo ha ribattezzato Lucio Dalla, in un incontro di poco più di un’ora – racconta Bartelloni – ma ci piaceva l’idea di restituire almeno in parte l’opera degregoriana sia attraverso alcune delle sue canzoni, sia attraverso un breve approfondimento sulla loro genesi, sul contesto personale ma anche sociale e politico in cui sono state concepite, così da rivelare sfumature interpretative e risvolti di significato spesso sconosciuti anche a chi quelle canzoni le ha ascoltate mille volte”. Un autore conosciutissimo, Francesco De Gregori, autore di pezzi entrati ormai nel patrimonio culturale e non solo musicale italiano, eppure al tempo stesso oscuro, a tratti enigmatico e indecifrabile. “È vero che la scrittura di quello che per me è uno dei giganti del nostro cantautorato è stata talvolta caratterizzata, soprattutto agli inizi, da un certo ermetismo e simbolismo, – spiega Bottai – procedendo non di rado per sovrapposizione di immagini, come se l’evocazione emotiva fosse più importante della spiegazione, ma credo che il tratto più significativo della sua poetica sia la capacità, attraverso la sintesi tra musica e parole, di creare delle liriche al contempo semplici e complesse, perché quasi sempre portatrici di più significati, di sottotracce che le fanno apparire in qualche modo nuove anche al centesimo ascolto. Ecco perché è difficile trovare ‘invecchiata’ una delle sue canzoni”. Per questo pellegrinaggio alla corte del Principe in compagnia di Bartelloni e Bottai, l’appuntamento è per domenica 12 novembre alle 17:30 presso la Biblioteca Comunale P. Impastato di Cascina (via C. Comaschi n. 67 – Ingresso gratuito). M.B.