Art View Qui tutto possibile

E se Artemisia Gentileschi rilasciasse un’intervista? Succederà anche questo a La Città del Teatro di Cascina che ospiterà Art view 2024 dall’11 al 19 maggio. Il festival è dedicato alle donne che sono riuscite, attraverso la loro forza e creatività, ad emergere nella storia dell’arte a lungo dominata da figure maschili. Nove giorni di incontri, mostre, spettacoli e concerti con artisti, critici, esperti e scrittori internazionali. Il festival, organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa, e la partnership di Finestre sull’Arte, nasce in occasione dei trent’anni de La Città del Teatro, uno spazio eccezionale in Italia per storia, dimensione e vocazione. Stefano Del Corso presidente di Fondazione Pisa, dice: "La Fondazione Pisa non poteva far mancare il suo sostegno a un evento come questo, di cui è da apprezzare l’argomento scelto. Leggendo il programma preparato dagli organizzatori colpisce la varietà delle forme in cui il racconto di questi talenti femminili si articolerà: Siamo contenti di dare il nostro contributo e di ospitare a Pisa la presentazione ufficiale della rassegna". Pier Paolo Tognocchi presidente Fondazione Sipario Toscana commenta: "La prima edizione del Festival è nata dalla voglia di raccontare le artiste che hanno creato opere e bellezza nei secoli, figure che hanno dovuto lottare per affermarsi in un mondo artistico prettamente maschile e che tutt’oggi sono sconosciute ai più. La Città del Teatro è per sua natura uno spazio multifunzionale che può ospitare non solo le arti sceniche, ma ha una vocazione naturale ad accogliere tutte le espressioni artistiche". Michelangelo Betti sindaco di Cascina conclude: ""Con la nuova gestione della Fondazione, è cresciuta l’offerta artistica del teatro di Cascina. Se andiamo a guardare anche questa rassegna, la cifra comune, al di là del tema affrontato, è quella della multidisciplinarità".

Ecco alcuni highlights del festial: sabato 11 maggio alle 11.45, sarà Cristina Acidini, già Soprintendente del Polo museale della Città di Firenze, ad inaugurare il festival con la Lectio Magistralis "Le donne nell’arte". Domenica 12 maggio alle 11 sarà inaugurata, la mostra "Fotografe dagli Archivi Alinari" a cura di Emanuela Sesti, un’esposizione di opere di Wanda e Marion Wulz, Edith Arnaldi e Ketty La Rocca. A seguire conferenza dedicata alle sorelle Wulz. Il 18 maggio l’intera giornata sarà dedicata alla pittrice Frida Kahlo. Domenica 19 maggio sarà focalizzata su Artemisia Gentileschi: alle 17.30 con il reading di Marco Antonio Bazzocchi e Marinella Manicardi dal titolo "Con gli occhi di Artemisia" e alle 18.30 con "Artemisia Gentileschi. Intervista impossibile" in cui l’attrice Amanda Sandrelli interpreterà la pittrice intervistata dal Prof. Adriano Fabris.

Carlo Venturini