Pisa, 5 giugno 2019 - Ha armeggiato per diversi minuti sulla porta d'ingresso di una pizzeria di via della Tavoleria, intorno alle 6,30 del mattino. Non sapeva che un ragazzo, anch'egli straniero, lo stava riprendendo con il telefonino dopo che l'allarme era già stato dato da un cittadino alla polizia. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno fermato mentre fingeva di orinare sul muro, come se fosse per caso in quel vicolo. Arrestato e processato per direttissima, per lui è scattato il divieto di dimora a Pisa.

Lo stesso arrestato, di nazionalità senegalese, era stato ritenuto responsabile di un furto avvenuto poco tempo fa in un ristorante della zona.