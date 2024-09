Arrestato due volte nel giro di tre giorni

Viene arrestato due volte in tre giorni per evasione. È successo a Pisa durante un controllo di routine dei carabinieri che hanno sorpreso un 50enne, di origine magrebine e già noto alle forze dell’ordine all’esterno della usa abitazione senza alcun giustificato motivo. L’uomo che avrebbe dovuto rispettare la misura cautelare in attesa del giudizio direttissimo dopo un precedente arresto per furto avvenuto pochi giorni prima, è stato nuovamente arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che successivamente ne ha disposto la liberazione.

Altri arresti da parte dei carabinieri della Compagnia di Pisa sono avvenuti nei giorni scorsi: durante i controlli i militari hanno arrestato un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. In un normale servizio di controllo nel centro cittadino, l’uomo è stato trovato fuori dalla propria abitazione, violando la misura restrittiva. Subito condotto in caserma, l’uomo è stato successivamente rilasciato su disposizione del sostituto procuratore, con il ripristino degli arresti domiciliari. Parallelamente, i carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in attività di prevenzione e repressione dei reati stradali, hanno denunciato quattro persone in diverse circostanze. Tre automobilisti sono stati fermati e sottoposti all’alcoltest, risultando con un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito, in un caso tre volte oltre il valore di riferimento. Le patenti sono state immediatamente ritirate. In un altro controllo, invece un uomo è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso di armi illegali.