Al via corso salva-lattanti per insegnare agli adulti la disostruzione pediatrica

Martedì 6 maggio il Centro di Formazione “Insieme”, allineato all’International Training Center “Squicciarini Rescue” American Heart Association, terrà un corso gratuito di disostruzione pediatrica per lattanti (0-1 anno) e bambini (1-8 anni) a favore della cittadinanza di Cascina. L’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Cascina, mira a fornire a genitori, zii, nonni, educatori, maestre, baby-sitter e tutte le figure che ruotano intorno ad un bambino, le competenze necessarie per affrontare le emergenze da soffocamento. Sogefarm Cascina srl, sponsor dell’evento, ha contribuito alla realizzazione del corso donando ad ogni partecipante il libro “Zerocento e oltre” scritto dai medici dell’ITC “Squicciarini Rescue”, risorsa fondamentale per approfondire la tematica della disostruzione pediatrica e non solo.

Il corso sarà a numero chiuso, con massimo di 25 partecipanti e manichini di ogni età per garantire un’alta qualità dell’insegnamento e un’esperienza pratica efficace. Per partecipare, sarà sufficiente scannerizzare il QR code presente sulla locandina e seguire le istruzioni per l’iscrizione. "Per noi – spiegano le dottoresse Annachiara Guerzoni ed Elisa Signorini, infermiere pediatriche fondatrici del Centro di Formazione Insieme – offrire un corso di disostruzione pediatrica alla comunità di Cascina significa poter dare a tutti la possibilità di salvare la vita di un bambino, la conoscenza delle manovre ed il saper fare possono veramente fare la differenza, trovarci di fronte ad un’emergenza e saper intervenire è un atto di amore e di responsabilità in cui tutti possiamo essere coinvolti. Questo progetto nasce dal desiderio di proteggere Insieme i più piccoli".

"Come amministrazione – conclude Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a Elisa e Annachiara, due infermiere pediatriche eccellenti che hanno deciso di donare alla cittadinanza questo corso gratuito mettendo a disposizione del prossimo tempo, professionalità e passione".

Il corso si terrà alle 16.30 alla Biblioteca Comunale di Cascina “Peppino Impastato”. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro di Formazione “Insieme” tramite Qr code, scrivendo su whatsapp ai numeri 3208078418- 3476059570 o mandando una mail a [email protected].