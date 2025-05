Addio al prof Agostino Stefani. Ha formato generazioni di botanici

La Scuola Sant’Anna piange la morte del professor Agostino Stefani (nella foto), 81 anni, già docente affiliato all’Istituto di Produzioni vegetali dell’Ateneo che si è spento all’Ospedale di San Luca a Lucca nella tarda serata del 25 maggio. Laureato in Scienze Biologiche nel 1971 all’Università di Pisa con una tesi sul Dna e gli Istoni nelle cellule vegetali. Dal 1981 al 1988 ha lavorato come ricercatore al Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Pisa per poi diventare nel 1988 professore associato alla Scuola Sant’Anna, dove è rimasto fino al pensionamento. Docente di "Biologia Vegetale Applicata" ha formato numerosissimi allievi del settore di Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali e dei corsi di dottorato. "Il professor Stefani - il messaggio di cordoglio del rettore Nicola Vitiello - ha contribuito in modo significativo alla vita accademica e scientifica della nostra comunità, distinguendosi per l’impegno, la competenza e la passione con cui ha portato avanti il suo lavoro. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutte e tutti noi. A nome mio, del Senato Accademico e dell’intera Scuola, esprimo il più sentito cordoglio alla sua famiglia, a colleghe, colleghi, allieve e allievi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Ne conserveremo un ricordo grato e affettuoso".

Dopo il pensionamento è stato professore affiliato all’Istituto di Produzioni Vegetali della Scuola dove ha continuato a collaborare nel progetto pluriennale con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Per gli aspetti divulgativi ha dato un contributo fondamentale alla collana di Etnobotanica di Ets edizioni.

M. F.