Accademia della cucina. I primi 70 anni al Matteotti: "Obiettivo turismo dedicato"

L’Accademia Italiana della Cucina ha festeggiato i suoi 70 anni con una cena tenutasi in contemporanea da tutte le delegazioni, sia in Italia che all’estero. A Pisa, l’associazione locale ha festeggiato con una cena ecumenica ospitata dall’istituto Matteotti.

"La delegazione di Pisa – ha detto il delegato dell’accademia italiana di cucina di Pisa, Enrico Bonari -, ha più volte dimostrato l’attaccamento al manifesto del settantennale dell’associazione. Promuovendo attività ed iniziative sul territorio tese a valorizzare per quanto possibile la cucina dell’area pisana ed i ristoranti che meglio la interpretano. Ma anche incoraggiare il turismo enogastronomico, promuovere la sostenibilità, la sicurezza alimentare e la ristorazione di qualità".

La cena è stata cucinata dai ragazzi e dalle ragazze dell’istituto alberghiero guidati dal professor Costanzino e dal dirigente scolastico Salvatore Caruso.

Per l’occasione sono stati premiati gli allievi-cuochi che hanno vinto il concorso dell’anno 2023. A vincere è stato lo studente Liu Yi Kai, che ha cucinato un risotto maremmano ed è stato premiato dall’assessore alla scuola, Riccardo Buscemi presente all’iniziativa: "È giusto – ha detto l’assessore -, che i ragazzi grazie a questo tipo di eventi, raccolgano esperienze attraverso la contaminazione con il mondo esterno, per capire meglio come funziona il mondo del lavoro".

Gli altri concorrenti sono stati premiati per essersi posizionati tra i finalisti, tra loro: Davide Carresi, Marco Faldi e Francesco Forconi. Il tema della cena a livello globale è stato i "Cereali" , ingrediente che ha caratterizzato il menu cucinato per l’occasione. Una serata emozionante, che ha messo la prova i giovani chef. "Contenti che i ragazzi – ha detto il dirigente scolastico, Salvatore Caruso -, si mettano in gioco e vengano qui la sera con ospiti esterni".

Ma gli eventi non finisco qui: Il 18 novembre l’associazione terrà un convegno, sempre nell’ambito del 70° anniversario dal tema, "Cibo e convivialità tra passato e il secondo millennio" in collaborazione all’Accademia dei Georgofili e al Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa.

Enrico Mattia Del Punta