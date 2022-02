Pisa, 11 febbraio 2022 - Le Amministrazioni di Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano raccomandano ai cittadini il massimo rispetto delle precauzioni negli abbruciamenti, fermo restando il divieto assoluto di farli in caso di vento. Elevato infatti il livello di attenzione AIB regionale e del Coordinamento AIB del Monte Pisano per sabato 12 e domenica 13 per forte vento di Grecale.



COORDINAMENTO - Durante la riunione del Coordinamento AIB del Monte Pisano e della Regione Toscana del 10 febbraio, il referente AIB regionale per le Province di Pisa e di Livorno, Francesco Drosera ha evidenziato la necessità di elevare il livello attenzione AIB, in particolare nei giorni di sabato 12 e di domenica 13 febbraio. Di conseguenza i Comuni del Coordinamento raccomandano alla cittadinanza di osservare, con il massimo rigore, tutte le precauzioni negli abbruciamenti (previamente comunicati alla Polizia Municipale e/o agli uffici forestazioni), fermo restando il divieto assoluto di farli in caso di vento.



METEO - Nel fine settimana, infatti, le condizioni meteo che già da qualche tempo permangono stabili con assenza di sufficienti precipitazioni (situazione a causa della quale il bollettino AIB comincia a segnalare aree a rischio alto per l'innalzarsi dell'indice di aridità, collegato anche alla diminuzione dell'umidità nella copertura vegetale) potrebbero essere complicate dal passaggio di un forte vento di Grecale, nella nostra regione, sabato 12, con cospicua diminuzione dell'umidità e una tendenza simile anche per la giornata di domenica. Tutto ciò può essere suscettibile di innescare eventi potenzialmente pericolosi.



ABBRUCIAMENTI - Gli abbruciamenti devono essere effettuati:

- in assenza completa di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente);

- limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili;

- operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;

- osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento. Chiunque avvistasse un inizio di incendio chiami immediatamente i seguenti numeri:

- 800 425 425 (S.O.U.P. - Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana)

- 112 (Numero Unico di Emergenza) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



M.B.

© Riproduzione riservata