A teatro per sconfiggere i truffatori: "Con il dialetto vicini agli anziani"

Uno spettacolo in vernacolo pisano dal titolo "Occhio alle truffe". L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio (ore 17) al "Centro Espositivo SMS" della biblioteca comunale in via San Michele degli Scalzi (ingresso gratuito). Protagonista sul palco la compagnia teatrale comica ’I Dicche’ con l’obiettivo di informare e sensibilizzare su un tema sempre attuale come quello delle truffe agli anziani.

Lo spettacolo rientra tra le attività di prevenzione e sensibilizzazione per il contrasto alle truffe nei confronti delle persone anziane e più fragili portate avanti dal Comune di Pisa nell’ambito della campagna ’Più informati, più sicuri’, che nel corso dei mesi scorsi ha visto la trasmissione di informazioni tramite volantini, brochure e affissioni in tutta la città, canali Social del Comune, oltre all’organizzazione di presidi negli uffici postali. Obiettivo della campagna, finanziata dal Ministero dell’Interno e realizzato in collaborazione con Confartigianato e Polizia Municipale di Pisa, ha come obiettivo quello di aumentare nella popolazione anziana, circa il 25% della popolazione residente a Pisa, la consapevolezza e la conoscenza del rischio costituito dalle truffe.

"Il teatro – spiega l’assessora Gabriella Porcaro con la delega alla partecipazione e rapporti con il cittadino – è sicuramente uno strumento educativo e di formazione umana che può declinarsi anche in una forma di tutela sociale". "E’ nata cosi l’idea di avvalersi della Compagnia I Dicche – continua Porcaro – che ha nella propria mission, accanto allo spettacolo, quella di divulgare il vernacolo pisano mettendo in scena pièces teatrali incentrate su temi della vita, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Sono contenta di avere commissionato alla Compagnia ’I Dicche’ la scrittura di un copione che ha poi dato vita ad un vero e proprio progetto teatrale antitruffa. Un tema molto delicato che Dante Bonamici, insieme agli attori principali della compagnia, ha accolto con grande sensibilità scegliendo di battersi con l’Amministrazione Comunale per proteggere i soggetti più fragili presi troppo spesso di mira da chi mette in pratica questo genere di reati".

Lo spettacolo teatrale, che porterà in scena le più ricorrenti tipologie di truffa perpetrate ai danni degli anziani, usa il dialetto pisano "come veicolo veloce – conclude Porcaro – e d’impatto per rafforzare il lancio di messaggi cosi importanti per gli spettatori e per tutti i cittadini".