A Pisa la cabina di regia per l'equiraduno dell'anno santo

Pisa, 4 settembre 2024 - Costituita ufficialmente la Cabina di Regia destinata a supportare e gestire al meglio l’evento internazionale “Horse Green Experience - Giubileo 2025”, l’equiraduno dell’Anno Santo, nel corso di una riunione tecnica svolta alla sede di Pisa della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. “La partecipazione di tutti i protagonisti di questo importante progetto - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – conferma l’interesse che questa iniziativa ha riscosso nei vari settori che afferiscono alla nostra istituzione, oltre alle amministrazioni locali e regionali. Grazie alla stretta collaborazione con la rete d’impresa Final Furlong abbiamo dato vita oggi, ad una iniziativa che, sono certo, è destinata a portare benefici al turismo slow e a tutto il comparto agricolo strettamente connesso alle economie rurali di tutta la Toscana, facendone apprezzare e crescere quei comparti professionali, legati al mondo del cavallo in particolare, ma non solamente, che fino a oggi erano considerati secondari”. “Grazie proprio alle dinamiche attivate dagli eventi inseriti all’interno del calendario giubilare, – conclude Tamburini – si richiamerà un turismo internazionale attento alla storia, alla cultura e ai valori del territorio destinato a crescere nel tempo”. Il progetto “Horse Green Experience- Giubileo 2025”, che ha riscosso fin dall’inizio il plauso anche del Dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano e visto nascere la partnership con l’Opera Romana Pellegrinaggi, è inserito nel calendario ufficiale delle iniziative dell’Anno Santo. Dalla cabina di regia dell’evento sono emerse alcune anticipazioni su come questo viaggio sulle vie della spiritualità sarà vissuto dalle amazzoni e dai cavalieri. “Il concentramento – spiega il presidente di Final Furlong, Maurizio Rosellini – si terrà il 22 aprile presso l’Ippodromo di Pisa e il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, identificati quali punti d’incontro delle varie tratte in arrivo da Torino, attraverso la Via Francigena, Padova e Verona lungo la Romea Strata, Augsburg, in Germania, valicando il Brennero e percorrendo la Via Romea Germanica. Il viaggio, dopo la benedizione dei cavalli e dei cavalieri presso la Basilica di San Piero a Grado, proseguirà poi lungo la Via Francigena tosco-laziale per arrivare a Roma il 14 maggio 2025, con l’accoglienza in Piazza San Pietro in udienza dal Santo Padre”. “Il programma delle tappe nei diversi Comuni che orbitano attorno alla Francigena – conclude Rosellini – sarà ufficializzato a novembre, nel corso di Fieracavalli Verona, con la partecipazione dei tre ministeri coinvolti – Masaf, Mase e Mic - e i partner di quella che reputo sia una straordinaria occasione di promozione sostenibile e scalabile per il nostro Paese”.