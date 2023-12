"A colazione con Sherlock Holmes" di Paola Alberti presentato a "Eat Parade" su Rai 2

Pisa, 28 dicembre 2023 - Il pamphlet letterario, con tanto di ricettario con riferimenti anche alla tradizione culinaria della campagna toscana, dell'autrice pisana Paola Alberti "A colazione con Sherlock Holmes (Oligo editore)" verrà presentato nella rubrica del TG2 RAI “Eat Parade”, condotta da Bruno Gambacorta, venerdì 29 dicembre alle 13:30, su Rai2. PAOLA ALBERTI - La Alberti, che organizza regolarmente corsi di scrittura creativa nella libreria di Marina di Pisa Civico14 di Mariangela Mori e che ha fondato la Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), specializzata in murder-parties, inoltre, è stata recentemente nominata direttrice artistica della prima edizione del Festival letterario Dalla parte del giallo, che verrà organizzato a Sesto Fiorentino dal 15 al 18 febbraio 2024. IL LIBRO - Giallo e cibo sono un binomio inscindibile e anche Sherlock Holmes non fa eccezione. Infatti, a differenza di quanto ci si possa aspettare, anche il famosissimo personaggio creato da Arthur Conan Doyle è un amante della buona tavola, basti pensare che nelle storie in cui Holmes è protagonista il solo pasto della colazione è citato ben settantatré volte. Tra realtà e finzione narrativa scopriremo i gusti raffinati del più famoso investigatore della letteratura, grazie anche alla riproposizione di alcune ricette della tradizione britannica come il melone con vino bianco, le uova Wensleydale e il pudding di cappone del Kent. Inoltre, il lettore troverà un interessante parallelismo tra la campagna inglese e quella toscana, grazie a Lucertolo, il commissario creato dalla penna del giornalista e gastronomo Giulio Piccini, che si muove nei bassifondi fiorentini nello stesso periodo in cui agisce Sherlock Holmes. Michele Bufalino