Nasconde la droga in camera: sequestrati 7 etti di hashish

Pisa, 27 giugno 2024 - Questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato un giovane di 19 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di oggetti atti ad offendere. L'arrestato, un italiano incensurato ma già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso in possesso di una significativa quantità di droga e altro materiale illegale. L'intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pisa, supportati dall'unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di San Rossore. Durante una perquisizione domiciliare, resa efficace dal fiuto del cane anti-droga “Titan”, è stata rinvenuta una quantità di droga pari a circa 700 grammi di hashish, suddivisi in sette panetti incellophanati, ben nascosti all'interno della camera da letto dell'arrestato. Oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri hanno trovato e sequestrato strumenti utilizzati per il confezionamento della droga in dosi, circa 6700 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e un coltello ad apertura della lunghezza complessiva di 24 cm. L'arma, il denaro e tutto il materiale utile al confezionamento dello stupefacente sono stati posti sotto sequestro. L'arrestato è stato immediatamente posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Al termine di quest'ultimo, l'Autorità Giudiziaria di Pisa ha disposto nei confronti della persona fermata l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l'obbligo di permanenza notturna presso il proprio domicilio.