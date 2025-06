Firenze, 4 giugno 2025 – Donald Trump si è adontato non poco durante una recente conferenza stampa, quando gli hanno chiesto che cosa pensasse dell’acronimo coniato da Robert Armstrong sulle colonne del Financial Times in un articolo sulla politica dei dazi della nuova amministrazione americana: TACO, Trump Always Chickens Out. Ovvero, Trump si tira sempre indietro. La definizione sembra essere calzante.