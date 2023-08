Trump rischia di vincere non soltanto le primarie del GOP Sembra che non ci sia niente in grado di fermare Donald Trump. Nessuna accusa, nessuna incriminazione, nessuna sortita sopra le righe. Niente. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America rischia di vincere agilmente le primarie repubblicane per la scelta del candidato alle elezioni presidenziali del 2024