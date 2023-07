Distrutta la targa di "Potente", ma i fascisti non c'entrano niente: è stato un incidente

Firenze, 4 luglio 2023 – Indignato il presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Firenze Mirco Ruffilli: “Stanotte è stata volutamente danneggiata la targa che dedica il giardino del Torrino al partigiano ‘Potente’. Non ho parole per esprimere il dolore che provo per questo atto vandalico commesso da persone ignoranti e vigliacche. Questo gesto, che condanno, non potrà mai farci dimenticare chi è stato Aligi Barducci, per tutti ‘Potente’ e nessuno potrà farci desistere dal continuare a ricordare persone come lui”.

Inferocita l’assessora alla cultura della memoria e della legalità Maria Federica Giuliani: “I richiami al Ventennio manifestati da una certa politica incoraggiano i gruppi neofascisti che per questo motivo si sentono più liberi di segnare la loro presenza sul territorio ma non ci facciamo intimidire… Ci auguriamo che i responsabili di questo ignobile gesto che offende la città di Firenze siano individuati e puniti come meritano - ha concluso l'assessora Giuliani - quanto prima sarà ricollocata una nuova lapide: teppisti e vandali non avranno mai l’ultima parola”.

Arrabbiato anche il sindaco Dario Nardella: “Chi ha distrutto la targa dedicata al partigiano Potente si deve vergognare. Un’offesa alla nostra storia e alla nostra città, liberata anche grazie al coraggio di Aligi Barducci. Ci impegneremo per ripristinarla già l’8 agosto, data della sua morte. Non ci facciamo intimorire” (storia su Instagram, poi cancellata, e adesso capirete perché).

A distruggere la targa dedicata al partigiano Potente, però, non è stato un manipolo di neo-fascisti fiorentini. È stato un errore, come conferma alle Pecore Elettriche l’ufficio stampa della Fiom, che ha appena concluso la sua festa al circolo Rondinella del Lungarno Soderini: “Si è trattato – riferisce la Fiom - di un incidente da parte della ditta incaricata del montaggio smontaggio. È già stato attivato il sinistro con il comune. La targa tornerà al suo posto nel minor tempo possibile”. Niente fascisti, insomma.