Si mette male per Joe Biden Si mettono davvero male le cose per Joe Biden. Un sondaggio pubblicato dal New York Times dice che Donald Trump è al 48 per cento, cinque punti sopra Biden, fermo al 43 per cento. Fin qui non si era ancora mai visto un distacco così pronunciato fra l’ex presidente degli Stati Uniti e l’attuale inquilino della Casa Bianca, che rischia davvero di perdere le elezioni di novembre.