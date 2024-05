Premierato, la sfida di Giorgia Meloni E se Giorgia Meloni facesse sul serio sul premierato? Due giorni fa in Senato è iniziata la discussione generale sul ddl Premierato, che la presidente del Consiglio considera la madre di tutte le riforme. Un po’ come per la Lega lo è l’autonomia differenziata, con la differenza che per il premierato serve la modifica della Costituzione.