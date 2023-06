L'assalto di Prigožin e la debolezza di Putin Sabato scorso abbiamo vissuto ore di angoscia, in attesa di capirci qualcosa. Tuttavia in Russia, dice l’Istituto per lo studio della guerra, “la ribellione ha messo a nudo la debolezza delle forze di sicurezza russe e ha dimostrato l'incapacità di Putin di usare le sue forze in modo tempestivo per respingere una minaccia interna, erodendo ulteriormente il suo monopolio sulla forza”.