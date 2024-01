l caso Zuncheddu e gli innocenti in carcere Di riforma della giustizia e di riforma dell’ordinamento penitenziario si parla sempre molto, tra addetti ai lavori preoccupati e ministri della Giustizia sempre ottimisti che spiegano come sarà bello il mondo, un giorno. Sì, ma quando? La giustizia italiana è un’emergenza quotidiana, come testimonia - fra gli altri - il caso Zuncheddu.