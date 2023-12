È tornata la Lega di lotta È tornata la Lega di lotta, come accade sempre quando s’avvicinano le elezioni. Vale anche in questo caso per l’arrivo delle Europee, in una condizione molto diversa rispetto a quella di cinque anni fa, quando la Lega prese il 34 per cento e i No Euro come Claudio Borghi e Alberto Bagnai andavano fortissimo.