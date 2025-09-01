Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Pecore Elettriche
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a Lido di CamaioreIncidente parapendioFurto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1
Acquista il giornale
Pecore ElettricheLa (possibile) candidatura di Donatella Di Cesare in Calabria
1 set 2025
DAVID ALLEGRANTI
Pecore Elettriche
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pecore Elettriche
  3. La (possibile) candidatura di Donatella Di Cesare in Calabria

La (possibile) candidatura di Donatella Di Cesare in Calabria

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche, il podcast di David Allegranti

Pecore Elettriche, il podcast di David Allegranti

Per approfondire:

Firenze, 1 settembre 2025 – Non ho ben capito quanto ci sia di ufficiale, quindi userò il condizionale. Forse è perché sono sbigottito e non ci voglio credere. Ma Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S, candidato del Campo Largo in Calabria, Regione che ha recentemente riscoperto a colpi di post sui social, vorrebbe come capolista in lista per il consiglio regionale anche Donatella Di Cesare, un tempo presenza fissa del teatrino televisivo dei talk, dove in effetti si chiacchiera molto, non sempre con adeguato livello di sostanza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata